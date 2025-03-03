國民黨揭露罷藍團體違法募款　籲檢調徹查

國民黨召開記者會，左起譚仲彣、鄧凱勛及楊智伃。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月3日電（記者 張嘉文）中國國民黨今日召開記者會，揭露罷免藍委團體違法募款，在群組中指示連署人直接交付現金給團體志工等相關資訊，並批評這些團體以形同詐騙集團的手段破壞台灣民主，要求民進黨立即停止把公民當盤子（指容易受騙對象），並呼籲檢調趕快介入徹查。



國民黨今天召開“罷免真的是一門好生意？揭露惡罷團體違法募款與奧步指南！”記者會，包括國國民黨發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛、副發言人譚仲彣等人出席，會中提出罷免藍委團體內部訊息，質疑惡罷團體涉及違法募款。



楊智伃提出各種證據表示，依照政治獻金法規定，衹有政黨、政治團體以及擬參選人可以收受政治獻金，亦即罷免團體不得收受任何政治獻金，但在罷免藍委王鴻薇的團體社群中，有所謂“文宣組長”貼上“法律規定第一階段罷免團體不能收受政治獻金，但為了不讓別人抓到小辮子”，要民眾“在現場以現金交由有志工證的志工”，明顯知法犯法、違法募款。



除了教大家用現金給志工之外，楊智伃說，罷藍委團體還成立課金社群，在裡面要求大家認領派報等費用，把款項直接付給廠商，而廠商再將做好的文宣品給罷免團體，甚至還定期指定課金任務，簡直把民眾當盤子，更有嚴重違法之嫌。

