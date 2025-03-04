中評關注：盧秀燕人馬接連出事　遭鎖定？

台中市長盧秀燕。（中評社 資料照） 中評社台中3月4日電（記者 方敬為）台中市政府近期接連有一級首長陷入爭議事件而請辭，爆出事端的時間點微妙，引起地方政壇關注，由於中國國民黨籍台中市長盧秀燕被視為角逐2028大選的可能人選，今年又正逢國民黨黨主席改選時程，盧秀燕動見觀瞻，市府團隊首長此時爭議連環爆，難免產生政治聯想。



台中市政府前研考會主委劉彥澧、前地政局長吳存金近期先後請辭。劉彥澧為藍委徐巧芯的丈夫，2月19日因為參與德州撲克競技，遭民進黨指責上班時間請假打牌，因為觀感不佳，請辭獲准。



吳存金則是在2月25日因為涉及不實核銷首長特別費，遭檢調搜索並帶回偵訊，並依涉及貪污治罪條例，以新台幣100萬元交保候傳，3月3日吳存金向市府遞出辭呈獲准，盧秀燕發出書面聲明表示，市府全力配合檢調查察釐清案情，絕不護短。



盧秀燕人馬接連陷入爭議事件，地方政壇揣測，不排除遭到鎖定，目的在於打擊盧秀燕的形象。由於爆出事端的時間點微妙，例如，劉彥澧請假參加撲克競技的時間點是在今年1月份，事情卻是在今年2月13日發生台中新光三越百貨氣爆案之後被公開，民進黨台中市議會黨團隨即以“在救災之際忙著打牌”強力抨擊，但劉彥澧參賽的時間點明明是在氣爆案之前。



吳存金則是在盧秀燕2月24日出訪日本隔一天遭到檢調搜索、傳訊，2月26日交保候傳。盧秀燕這次訪問日本，不少觀察認為與放眼大位有關，然而相關外交成果，卻恐怕因為團隊首長涉貪，而轉移焦點。



民進黨市議員就直接抨擊，“盧秀燕一直規劃大位，但從劉彥澧到吳存金，都是藏不住弊端，怕受到影響才快速讓他們辭職”，市府內還有多少弊端被隱藏？希望盧市長對外說清楚，不要一手遮天，用高民調迷惑市民。



從上述發展脈絡以及綠營對相關事件的反應，難免令人產生政治聯想，盧秀燕未來的聲望消長以及後續應對，值得觀察。