召委選舉綠營茶壺風暴　柯建銘戰英系

民進黨立院黨團今天由幹事長吳思瑤（右）與書記長陳培瑜出席回應時事，柯建銘今天沒有出席記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月3日電（記者 黃筱筠）民進黨選召委爆內鬨，“立院”黨團總召柯建銘槓上英系“立委”陳冠廷、批英系“立委”王世堅，還嗆英系來亂場、挑戰賴清德，請派系自己約束。媒體今天詢問柯建銘似乎是針對英系，對於英系召委都有意見？民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天在黨團記者會則緩頰說，每個會期都會協調委員會成員與召委，大家都會尊重，是我們很好傳統，我們一定會團結一致。



“立法院”規劃將於3月5日選舉八個常設委員會召集委員，每個委員會會選出兩席召委。



柯建銘日前為了陳明文兒子陳冠廷爭取召委一事，親自在黨團召開記者會嗆，要陳冠廷不要太超過。現在又傳英系“立委”莊瑞雄本會期原定要轉至交通委員會並爭取召委，卻在黨團大會上被改派至程序委員會擔任召委，英系“立委”蔡易餘有意爭取經濟委員會召委，加上陳冠廷有意爭取“外交及國防委員會”召委，但柯建銘好像都有其他屬意人選，這是否針對英系？或是有派系平衡考量？



吳思瑤並沒有正面回應，她說，每個會期委員會都會調派、協調，大家都會尊重黨團部署，協調中大家有意願要爭取，大家若當選召委就會配合，這是我們很好傳統。這週會底定委員會名單，一定都會是最強戰鬥力。委員們都會做好準備，未來我們要持續面對藍白陣營提案與攻防，我們要團結一致。