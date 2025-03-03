陳永康：發展水下技術　對台戰略安全重要

國民黨“立委”、退役海軍上將陳永康。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月3日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立委”、退役海軍上將陳永康3日出席2025 IEEE國際水下技術研討會表示，台灣位處非常重要的戰略位置，現在水下技術、AI技術都全面進步，台灣在人工智慧、港口、水下技術等方面發展都非常重要，在國際情勢、地緣政治下，台灣必須確保戰略、環境安全，以利經濟成長。



2025 IEEE國際水下技術研討會由海洋工程學會東京日本聯合分會、台北分會、台灣大學共同舉辦，台灣海洋機器人協會、“國科會”贊助，2至5日為期3天在圓山飯店敦睦廳舉行。3日開幕與會者有中國國民黨“立委”、退役海軍上將陳永康、日本工學者、東京大學名譽教授浦環、海洋研究開發機構研究員荒木英一郎、日本國立水產工學研究所研究員赤松友成、台灣大學特聘教授兼工學院長江茂雄、船舶暨海洋產業研發中心董事長兼台大工程科學及海洋工程學系名譽教授邱逢琛、海軍少將袁念熹等。還有國際海洋學者、學子等，現場約200人，採全英語演講。



陳永康受邀出席全英語演講，主題為“瞭解海洋瞭解台灣：從孫子兵法探討台灣海洋韌性之建立”，並出示多張簡報，講述台灣的戰略地位、地緣關係。陳永康說，國際AI化趨勢，透過人工智慧、建立龐大的資料庫數據，十分重要，與國際友人透過海平面通訊、來交換安全資訊，大家聚焦人口走私、小型武器走私、非法捕魚、海洋汙染、礦業等議題，都能合作。



陳永康在簡報過程中也展示上海洋山深水港視頻，指出台灣位在關鍵的地緣戰略位置，面對上海、青島港口的現代蓬勃化發展，尤其上海的洋山深水港，10幾年來一直是全球最大的貨櫃碼頭，2024年度貨櫃吞吐量突破5千萬個20呎標準貨櫃，成為全球首個突破5千萬大關的貨櫃碼頭，不曉得美國或其他國家是否還有可相競爭的港口？面對上海洋山港無人全自動化智能設備，24小時無人作業，台灣需研究如何嘗試將這個方法論，運用到人工智慧中。



最後，陳永康提及，最近台馬海底電纜發生疑似遭切斷的事情，也顯示海纜在戰略中是非常重要。區域海事科學計劃、海事資源管理，尤其是政府如何支持水下技術的持續發展，這是台灣最重要的課題。