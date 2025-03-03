藍綠大罷免懸殊　黃國昌：賴在分裂台灣？

民眾黨主席、“立院”黨團總召黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月3日電（記者 張穎齊）民進黨發動大罷免，中國國民黨籍“立委”罷免案19件進入第二階段連署，綠委卻尚未有任何1件達標。台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌3日表示，民眾黨要呼籲賴清德把針對大罷免的立場說清楚、講明白，賴清德是否團結台灣還分裂台灣？把台灣搞得烏煙瘴氣，人民已受不了。



適用選舉罷免法舊法的“立委”罷免案共25件，據“中選會”統計，首波送件的19件罷免藍委案全數進入第二階段連署，另有9件罷免民進黨“立委”案未達提議門檻，但仍有一次補提機會。



台灣民眾黨“立法院”黨團3日在“立法院”舉行“檢討連年超徵，共享經濟成果”公聽會，與會者有總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、白委林國成、麥玉珍、黃珊珊、林憶君、政治大學財政學系教授陳國樑、台北商業大學財稅系教授黃耀輝、羅時萬、中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿、“主計總處”公務預算處專門委員吳銘修、“國發會”經濟發展處副處長陳美菊、簡任視察黃月盈、“財政部”賦稅署長宋秀玲、“國庫署副署長”馬小惠等。



黃國昌會前接受聯訪，媒體問藍綠大罷免成案懸殊，民進黨未來恐怕有機會全面執政，黃國昌表示，針對大罷免，民眾黨還是要非常懇切呼籲，請賴清德說清楚講明白大罷免的實際立場，全台人民現在眼花撩亂，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘說賴清德將壓軸出場，堂堂執政黨正事不幹，難道不支持民進黨的統統都是中共同路人，這是在團結台灣還分裂台灣？用這種紅衛兵式批鬥方式，賴清德更對國際政經情勢沒具體有效對策與作為。

