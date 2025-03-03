“地動刪瑤”召集人：趙少康批藍是恨鐵不成鋼

綠委吳思瑤罷免團體“地動刪瑤”召集人賴苡任。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月3日電（記者 楊騰凱）台灣朝野決戰大罷免，結果有9件綠委的第一階段罷免提議需要補件，讓前中廣董事長趙少康轟中國國民黨戰力太弱。綠委吳思瑤罷免團體“地動刪瑤”召集人賴苡任向中評社表示，趙少康是求好心切恨鐵不成鋼，對晚輩的鞭策我們會虛心接受。



朝野決戰大罷免，“中選會”2月26日審議後，目前有19件“立委”罷免案、1件縣市長罷免案及2件市縣議員罷免案可進入第二階段連署作。通過第一階段的19件“立委”罷免案都是罷免藍委，需要補件的9件“立委”罷免案都是罷免綠委。



對此，趙少康日前忍不住痛批說，“沒看過戰力這麼弱的在野黨”，9件失敗的都是民進黨“立委”，加上先前傳出好幾件“抄名單”被抓包的，都是罷免綠委的連署案，已經嚴重影響國民黨形象、讓支持者失望。



賴苡任曾任國民黨副發言人、國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁助理。



賴苡任表示，相信趙少康是求好心切，因為他本身是一位戰力非常強的黨內前輩，那他看著我們這些年輕人、晚輩在做事情，難免會有求好心切的想法，而且也想鞭策我們，這是非常正常的事情。除了趙少康對我們的鞭策外，許多支持者也希望我們多多“戰”出來，也就是“戰鬥藍”的戰，這些問題我們心裡都知道。



賴苡任指出，我們支持者以及在野黨精神領袖們或多或少都能理解，我們這次罷免吳思瑤及吳沛憶的團隊，可能是這次罷免綠委的團體當中戰力最強的，但是有任何做的不夠，或是任何需要進步的空間，我們都會虛心接受。

