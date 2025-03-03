罷綠委受挫　趙少康點名朱立倫別推責任

趙少康表示，國民黨主席朱立倫放話要以罷制罷，不能把責任都推給反惡罷的年輕人。（照片：趙少康臉書） 中評社台北3月3日電／“中選會”日前公布第一波罷免案一階審查結果，罷免綠委9案皆未通過，得在10天內補件。前中廣董事長趙少康3日在臉書發文表示，中國國民黨資源比民進黨少很多，國民黨主席朱立倫既然放話以罷制罷，就應該有策略、步驟推動，不能把責任都推給反惡罷的年輕人。



趙少康表示，罷免民進黨9名“立委”第一階段連署失敗的消息一傳出，藍軍支持者的士氣大受打擊，自己覺得又急又氣，所以疾呼國民黨中央必須警惕，採取更積極的作為，趕在10天內補足一階連署需要的件數。



趙少康指出，謝謝粉絲跟支持者的熱情，發動連署的年輕人告訴他，在他對黨中央公開喊話要積極作戰後，激發了支持者的熱情，剛結束的三天連假，北投跟萬華罷免吳思瑤、吳沛憶的臨時連署站人潮踴躍，短短幾天收件數超過三千，大大進補，真是令人感動，證明公道自在人心，只要喚起注意，眾志必定成城。



趙少康說，大家都知道，民進黨跟側翼對外以公民團體自居，但是柯建銘早就說過，去年一月才選完“立委”，二月已經跟賴清德、卓榮泰等五人小組就開始商量推動罷免，還說賴清德必要時會大出場。



趙少康指出，青鳥們擁有府院黨的龐大資源，所以更容易在各地設點動員，國民黨資源當然比民進黨少很多，但是資源少有資源少的作法，可以動員熱情志工協助，身為國民黨主席，朱立倫既然放話要以罷制罷、精準打擊，就應該事先部署、動員，並配合文宣，有策略、步驟地推動，結果居然連一階都過不了，二階連署需要10%的件數，難度高很多，不能把責任都推給反惡罷的年輕人。



趙少康強調，如果連第一階段連署都失敗，根本不用談以罷制罷，既然在他登高一呼後，激起支持者危機感跟熱情，也許是個機會，只要好好運用，一定可以順利補足不夠的連署人數。



最後，趙少康呼籲，革命尚未成功，大家一起加油，雖然民進黨的大罷免最後可能勞師動眾卻徒勞無功，但是既然要戰，就要打一場無限戰爭，讓民進黨以後不敢亂來，回到議場好好問政。