民眾黨團邀學者　轟綠破壞財政債留子孫

民眾黨團、學者、官員合影。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月3日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨“立法院”黨團3日開公聽會，邀集專家學者與會，痛批民進黨政府4年來超徵新台幣1.8兆元稅收，卻又喊窮杯葛刪除總預算，破壞財政紀律、導致債留子孫，官員估財政預算及收入也太不準確，要是民間企業主管這樣幹，早就被轟下台了。



台灣民眾黨“立法院”黨團3日在“立法院”舉行“檢討連年超徵，共享經濟成果”公聽會，與會者有總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、白委林國成、麥玉珍、黃珊珊、林憶君、政治大學財政學系教授陳國樑、台北商業大學財稅系教授黃耀輝、羅時萬、中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿。“主計總處”、“國發會”、“財政部”賦稅署也派員與會。



黃國昌指出，政府賦稅收入逐年攀升，但超徵數也屢創新高，不僅2024年度超徵數創新高，近4年超徵金額更累計達1.8兆元，顯示民進黨政府預估能力失準，讓人質疑連年超徵究竟是“制度性錯誤”還是“錯誤性制度”所致？專家學者將針對“如何建立更精準之稅收估測基礎與參數”、降低“稅收估算校正回歸率”等議題進行討論，要求民進黨政府審慎做好超收稅款英處，才是真正還財於民。



黃國昌也批，從蔡英文上台時就有財政惡化、病態化現象，前“行政院長”蘇貞昌曾力主普發6千元，現在卻沒一貫的邏輯，愛怎幹就怎幹，民進黨政府官員完全在虛應故事，傲慢、對在野黨監督貼標籤。



張啟楷指出，“國發會”、“主計總處”、“財政部”到底怎計算的？要是民間企業主管早就下台了，台灣的“國債”接近6兆元，現在每人背24萬元的債。黃珊珊批，“財政部”賦稅署沒找到任何方法，每年超出總預算20%，以前台北市政府柯文哲時期只要超過15%就會檢討了。麥玉珍、林憶君、陳昭姿批政府財政一直失準，被砍預算又呱呱叫，現在又不想撥錢給人民。林國成質疑民進黨政府不斷超徵到底是笨還是壞？

