周琪談兩岸交流大趨勢無法改變　希造福民眾

遼寧省台聯會長、台灣省全國人大代表周琪接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社北京3月4日電(記者 俞敦平)遼寧省台聯會長、台灣省全國人大代表周琪昨日接受媒體聯訪，針對當前兩岸人文交流現況、促進台灣同胞融入大陸發展，以及今年兩岸文旅交流前景等議題發表看法。周琪強調，兩岸交流的大趨勢無法改變，並呼籲持續落實惠台政策、促進青年參與，期待兩岸文旅合作加速恢復，造福民眾。



遼寧省台聯會長、台灣省全國人大代表周琪昨日於駐地接受媒體聯訪。



周琪受訪時表示，兩岸人文交流一向熱絡，雖然受到疫情影響短暫中斷，但目前正逐步恢復，尤其是民間層面的互動愈發頻繁。他指出，近來有許多台灣民眾前往大陸參訪歷史文化遺跡，深入瞭解中華文化，而大陸的各類文化IP也受到台灣民眾的喜愛。



不過，周琪也提到，現階段兩岸交流仍存在一些障礙，主要來自民進黨當局的阻礙措施，包括限制大陸遊客赴台及阻擋兩岸高校的交流等。儘管如此，他認為兩岸人文交流的整體趨勢不會改變，未來將在中華文化的共同基礎上持續深化發展。



談及如何協助台灣同胞融入大陸發展並共享機遇，周琪強調，關鍵在於進一步落實惠台政策與同等待遇，使台胞在大陸獲得更強烈的參與感與獲得感。他提到，福建近期再度推出17條惠台措施，這是自2023年中共中央決定建設兩岸融合發展示範區以來，陸續出台的多批政策之一，這些舉措有效便利台灣民眾在大陸的就業、投資與生活。

