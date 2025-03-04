阻礙科技文化交流　周琪：台灣民眾承擔損失

遼寧省台聯會長、台灣省全國人大代表周琪接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社北京3月4日電(記者 俞敦平)針對大陸動畫電影《哪吒2》及人工智慧技術“DeepSeek”引發台灣年輕人熱議的現象，遼寧省台聯會長、台灣省全國人大代表周琪昨日受訪時表示，民進黨當局以各種借口阻礙大陸科技與中華文化進入台灣，試圖割裂兩岸聯繫，但最終損失的是台灣民眾。他呼籲台灣青年多來大陸參訪，促進兩岸科技與文化交流，並強調大陸將持續落實惠台政策。



遼寧省台聯會長、台灣省全國人大代表周琪昨日於駐地接受媒體聯訪。



於近期，大陸動畫電影《哪吒2》上映後熱度攀升，不僅創下連刷紀錄，也在台灣引發關注，尤其受到年輕族群討論。同時，大陸人工智慧技術“DeepSeek”、春晚的人形機器人展示等，也吸引台灣民眾熱議。然而，台灣當局卻以“國家安全”、資訊安全為由，禁止相關科技進入。



周琪表示，DeepSeek推出後，很快就在全球移動端和網路平台取得亮眼成績，成為大陸科技發展的重要象徵。但民進黨當局卻借用所謂“國安”理由禁止使用，實際上是一種藉科技“反中”的手段。



周琪指出，這種做法最終會讓台灣民眾承擔損失，無法使用到先進科技產品。他強調，兩岸的科技交流應該持續發展，尤其希望台灣青年能主動走在前面，多到大陸參觀交流。大陸方面也已建設多種產學研合作平台和科技創新基地，樂於提供給台灣青年使用，推動兩岸在科技與文化上的進一步互動。

