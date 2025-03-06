周世雄：烏克蘭處境如滿清末年　台應警惕

史記文化出版社社長周世雄。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月6日電（記者 方敬為）烏克蘭總統澤倫斯基日前在美國白宮與美國總統特朗普當面爭執，全球矚目。史記文化出版社社長周世雄接受中評社訪問表示，澤倫斯基雖獲英、法表態支持，但其實歐洲並無力支撐烏克蘭繼續作戰，仍得仰賴美國協助，時隔一日，澤倫斯基態度就有所軟化，顯然已束手無策，這是政治現實，小國若不懂得在大國之間維持平衡，一旦失足，就只能淪為大國博弈餐桌上的菜單。



周世雄，瑞士日內瓦大學國際高等學院政治學博士，史記文化出版社、克毅文化事業公司社長。曾任高雄市政府大陸事務諮詢委員、中山大學中國與亞太區域研究所教授，研究領域包括，大陸政治制度研究、國際關係、各國政府制度 、中共政法體制等。史記文化則在台灣境內出版中華文化、中華史觀相關書籍。



歐洲國家領導人在澤倫斯基與特朗普不歡而散後，3月2日在倫敦舉行會議，旨在為結束烏克蘭戰爭達成共同立場，協助烏克蘭向美國提交俄烏戰爭停火計劃，試著爭取一些談判空間。不過美國態度並未軟化，美國國務院終止支援烏克蘭電網修復計畫，特朗普並將暫停烏克蘭軍事援助。



澤倫斯基後續態度放緩，公開表示，仍然“準備簽署”美烏礦產協議，儘管上週在離開白宮時協議沒有談成。雖然上次與特朗普的會議氣氛緊張，他仍願意與美方進行“建設性對話”，並補充道，“只是希望烏克蘭的立場能夠被聽到。”



分析俄烏戰爭走向，周世雄認為，烏克蘭基本上已邁入終點，當美國與俄羅斯達成協議的那一刻起，烏克蘭注定要被動的接受大國所強加的附帶條件，即使歐洲方面認為美國的舉措違反歐洲利益，打算站出來斡旋，但其出發點終究是利己，而非為了烏克蘭，所以烏克蘭到最後階段，只有被各方利用、分食的份。



他形容，烏克蘭的處境就好比滿清末年，列強在中國的土地上爭戰，戰後由於各國互相角力，迫使中國分割利益，烏克蘭如今正面臨同樣的命運。特朗普在會談中那句“You don't have the cards.”正是對烏克蘭缺乏談判籌碼的最佳寫照。這種情況從國際關係現實主義的角度來看再正常不過，因為大國在國際政治中往往根據實力和戰略利益行事，而像烏克蘭這樣的中小國家，無法與擁有核武及龐大軍事資源的強權相提並論。

