市府官員涉貪請辭　盧秀燕：廉潔無討論空間

台中市長盧秀燕接受媒體採訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月3日電（記者 方敬為）台中市政府地政局長吳存金因涉及特別費貪污案遭列被告，訊後以新台幣100萬元交保候傳，今天請辭獲准，中國國民黨籍市長盧秀燕下午對此受訪表示，公務人員首重廉潔，沒有討論的空間，吳局長遞出辭呈，予以同意，市府也會全力配合調查，也相信司法檢調會勿枉勿縱。



台中地檢署2月25日指揮廉政署中部地區調查組、“調查局”中部地區機動工作站等多名調查官，前往吳存金的辦公室，以及民間共8、9處地點搜索，帶回吳存金和10多名證人配合調查。經檢察官復訊後，吳存金以新台幣100萬元交保。



吳存金交保後，媒體連繫不到人，據瞭解，吳第一時間先向市府請一周的假，但3月3日市府發布人事異動消息，宣布吳存金請辭獲准。這是繼上個月台中市政府研考會前主委劉彥澧因為參與德州撲克競技觀感不佳請辭後，另一個盧市府首長陷入爭議事件而請辭。



盧秀燕3日下午接待一貫道參訪團，會前針對吳存金設貪請辭一事受訪表示，她是在日本訪問期間接獲相關消息，第一時間因為涉及到檢調司法調查，偵查不公開，所以當時並不了解吳局長是因為何事與案件被調查，後來過了幾天，大概有聽到一些消息，但還是要以司法系統對外發言為主，她不便多作評論。

