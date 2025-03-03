林岱樺垮了？綠媒民調：綠高市長她仍是第一

綠委林岱樺。（中評社 資料照） 中評社台北3月3日電／民進黨籍“正國會”“立委”林岱樺涉詐領助理費等案，高呼“政治介入司法，司法介入初選”，在賴清德關切下日前又公開道歉。根據親綠的《Newtalk新聞》3日公布最新民調顯示，民進黨2026高雄市長仍是林岱樺優勢最為明顯，以19.1%的支持度位居第一，若是對上中國國民黨籍“立委”柯志恩，兩人則相距13.9個百分點，林岱樺依然勝出。



民調表示，若是以民進黨內的競爭，林岱樺拿下19.1%的支持度位居第一，賴瑞隆則是15.0%為第二，邱議瑩則拿下14.3%居第三，許智傑以9.1%位列第四；另有高達42.5%的民眾是選擇“未決定”或“無意見”。



該民調還指出，若是民進黨這四將對上柯志恩皆勝出，從數字上來看，若是民進黨賴瑞隆對上柯志恩，賴瑞隆獲得46.5%，柯志恩拿到32.9%，兩人相距13.6個百分點，另有20.7%的民眾無法選出；若是民進黨邱議瑩對上柯志恩，邱議瑩則獲得46.7%，柯志恩拿到34.6%，兩人相距12.1個百分點，有18.8%民眾無法選出。



若是民進黨許智傑對上柯志恩，許智傑獲得46.4%，柯志恩拿到33.4%，兩人相距13個百分點，另有20.2%民眾無法選出；若是民進黨林岱樺對上柯志恩，林岱樺獲得45.6%，柯志恩拿到31.7%，兩人相距13.9個百分點，有22.7%民眾無法選出。



民調交叉分析顯示，林岱樺不論立場是偏藍或是國民黨人，獲得的支持度都高於其他3位民進黨潛在人選，若是以純民進黨支持者，則是賴瑞隆拿下21.4%為最高，接著是邱議瑩的19%、林岱樺的15.8%，還有許智傑的12.6%。