司徒文：確實擔憂台灣成為下一個烏克蘭

前美國在台協會台北辦事處處長司徒文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月3日電（記者 張嘉文）烏克蘭總統澤連斯基2月28日與美國總統特朗普、副總統范斯在美國白宮會面，原預計將簽署涵蓋稀土在內的礦產協議，未料3人爆發激烈口角，國際震撼。前美國在台協會台北辦事處處長司徒文今天受訪時，被問到外界都擔心台灣會是下一個烏克蘭表示，他也有這種擔憂，他對澤連斯基所受到的待遇感到失望，他當了34年的外交官，從來沒有人會因為對外國高層來訪者咆哮而得到讚譽。



目前定居於台灣的司徒文強調，這件事也讓他擔憂，如果美國無法繼續支持烏克蘭，那麼美國對台灣的支持會是什麼樣的局面？所以，他的確有這種擔憂（指台灣是下一個烏克蘭）。



由亞太政策研究協會、台灣安全研究中心、政治大學國際關係研究中心共同主辦的“2025 TTX區域安全兵推”，3日開始連三天在台灣政治大學公企中心進行。受邀出席的司徒文在會中受訪時，做出以上表示。



司徒文於2012年卸任，並在卸任後成為首位留在台灣長住的前任美國外交官。他現任政治大學客座教授。



司徒文今天受訪時提到，公平地說，特朗普政府確實對台灣採取了一些積極的步驟，譬如國務卿魯比奧表達了對台灣的強烈支持等等，但總體來說，特朗普始終拒絕表態他對台灣的立場，聲稱不會回答這個問題，這讓他有點不安。



司徒文認為，說出“一個自由和民主的國家值得美國的支持，而且美國會提供支持”，這應該是很簡單的，但也許特朗普只是試圖採取戰略性模糊的態度，因為他知道自己必須與中國領導層打交道，可是如果特朗普已開始對俄羅斯總統普京表現出友善態度，那確實讓他感到擔憂，因為他認為普京是一個專制獨裁者。

