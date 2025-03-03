黃揚明：綠下次桃園市長選舉很不好打

黃揚明。（中評社 資料照） 中評社台北3月3日電／2026桃園市長選舉，中國國民黨籍桃園市長張善政將力拚連任，而民進黨“立委”王義川則被點名有望代表民進黨參選。對此，資深媒體人黃揚明2日在政論節目表示，這場仗對綠營來說不是誰會贏，而是誰要來選的問題，因為對手是張善政，民進黨並不好打。



TVBS在1月曾公布民調顯示，民進黨潛在可能選桃園市長的人選，無論派誰支持度皆落後曾任“行政院長”的張善政，其中落後幅度最小的人選是“法務部次長”黃世杰，獲得24%市民支持，張善政支持度為59%，雙方差距35個百分點；民進黨若推派王義川，民調結果有60%支持張善政，24%支持王義川。



根據《中時新聞網》報導，黃揚明2日在政論節目《TVBS戰情室》中提及上述民調，並認為民進黨無論派誰參選，跟張善政的差距都達到3成以上，這場仗對綠營來說不是誰會贏，而是誰要來選，“根本沒有人選”。



黃揚明認為，王義川若參選桃園市長並非壞事，因其為不分區“立委”，若選輸就回“立院”繼續當“立委”，屬於功能性選法；至於黃世杰則因其目前仍為“法務部次長”，要距離選舉較近才比較好在地方走動，目前就跑攤很奇怪。



黃陽明強調，2026桃園市長一仗，有張善政這麼可敬的對手，對民進黨而言非常不好打，得找到稱職的選將跟張善政一較高下。