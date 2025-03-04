張其祿：若遇到烏克蘭狀況　台灣有何劇本？

中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月4日電（記者 張穎齊）烏克蘭總統澤連斯基日前在美國白宮與美國總統特朗普激烈爭執，全球輿論譁然。中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿接受中評社訪問分析，民眾黨很早就主張台灣在中美之間要採等距關係，特朗普以美國利益優先很正常，台灣到底有沒有政策去應處？只是狂押寶美國，“今日烏克蘭、明日台灣”也絕非不可能。



曾是民眾黨不分區“立委”的張其祿表示，台灣看到如今烏克蘭的處境，要好好想想自己的國際定位在哪？特朗普所有考量都是以美國為中心，沒必要一定站誰那邊，各國都該以自己國家為中心，因此在很早期，民眾黨就提出台灣在中美兩大國間要採等距，台灣夾在中美、太平洋的大兩岸中間，要審慎平衡。



張其祿，美國南加州大學公共行政學博士，歷任台灣民眾黨籍“立委”、中山大學社會科學院長、終身特聘教授，高雄市小英之友會監事、中山大學李登輝政府研究中心主任、逸仙社科研究中心主任等。



張其祿指出，台灣有無可能碰到烏克蘭的處境？絕非不可能發生，烏克蘭如今就活生生上演給大家看一次，台灣要非常留意，當然不是說台灣必然走向烏克蘭的命運，可是要了解到，沒有一個國家會永遠是什麼所謂價值同盟、一定立場會站在一起，這樣想太天真。

