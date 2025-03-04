罷免綠委待補件　蘇資婷：朱立倫要硬起來

中國國民黨籍屏東縣議員蘇資婷。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東3月4日電（記者 蔣繼平）“中選會”日前公布19位藍委和新竹市長高虹安罷免案第一階段過關，不過9位綠委罷免案仍須補件，媒體人趙少康對此痛罵“沒看過戰力這麼弱的在野黨”。中國國民黨籍屏東縣議員蘇資婷接受中評社訪問表示，這對藍營很傷有不好影響，希望激發危機感後快去補救，尤其下半年國民黨主席將要改選，爭取連任的朱立倫會被質疑能力，朱立倫再不硬起來，恐怕到時大家連票都不想去投，都會連動的。



蘇資婷，大仁科技大學休閒運動系學士。2022年從屏東市民代表轉戰屏東縣議員，順利當選。黨務系統出身，資歷超過20年，曾任屏東市、里港、高樹、三地門、泰武等地的地方黨部主任。



蘇資婷表示，確實趙少康跳出來喊話後，大家會覺得說“怎麼會這樣？”連在野黨都當輸人，好不容易在“立法院”因為藍、白合作的關係過半，很多法案可以推動，結果因為罷免綠委連署一階未達標要補件的事情，藍營整體士氣有點低落，怕有這些影響，就看接下來是否激起危機感，趕緊號召群眾連署來補件。



蘇資婷表示，藍營支持者比較鴿派，民進黨支持者比較鷹派，民進黨喊打喊殺都喊得很大聲，藍的選民結構相對比較冷漠，不喜歡喊打喊殺的氛圍，比較鄉愿。另外一點是大罷免推起來卡卡的，感覺藍營內部立場沒有很一致，但決定了就得做，該團結、積極的時候沒有努力，藍營支持者會感到很遺憾。



蘇資婷表示，民進黨用大罷免轉移施政不力，分散在野黨的監督力道，分散焦點是綠營一直以來慣用的方式，吵其他事情來轉移社會輿論注意力。民進黨又是執政黨，若大罷免搞起來進入投票階段，整個社會氛圍又不一樣。藍營確定要反制，就要積極去做，有鎖定罷免的綠委若沒有進入第三階段投票真的很傷。



罷免案若進入第三階段投票預計在8、9月登場，蘇資婷表示，國民黨今年下半年要改選黨主席，都會有連動性，到底現任主席朱立倫有沒有能力？士氣如何？都會影響黨內選舉。黨內都期盼更有力的領導者來領導大家往前走，朱立倫再不硬起來，恐怕大家連去投票的意願都沒有。

