台拉布拉多單胎10隻　創導盲犬學校紀錄

單胎10隻拉布拉多幼犬誕生，創下惠光學校成立以來單胎幼犬數最多紀錄。（惠光導盲犬學校臉書） 中評社台北3月3日電／惠光導盲犬學校宣布增添生力軍，迎來單胎10隻拉布拉多幼犬誕生，這也是惠光成立以來，單胎幼犬數最多紀錄；校方公開徵求符合資格的民眾擔任幼犬寄養家庭，並提醒導盲幼犬並非寵物犬，民眾報名前應慎重思考。



位於新北市新莊區的惠光導盲犬學校1日喜迎新生命到來，來自香港導盲犬協會的交換生Donut產下6公4母小拉布拉多，狗爸爸是惠光本土培育的Rudy，這次為惠光生力軍增添10名“開路天使”。



惠光導盲犬學校秘書長彭筱涵笑說，“單胎迎來10位新成員，很驚喜，創下我們的紀錄了”。



彭筱涵表示，導盲幼犬在出生2個月後，必須進入寄養家庭，進行為期1年的社會化訓練，幫助幼犬適應人類社會環境及養成基礎生活習慣，為未來帶領視障者行走的任務作準備。由於導盲犬是要協助盲人生活及通行，不能以寵物犬的方式生活，須按照學校規劃的方式照顧與訓練。



彭筱涵提及，在導盲犬生命歷程中，寄養家庭是不可或缺的一份子，讓幼犬在充滿愛的環境中，健康開心的成長，有自信的踏上開路天使之路。導盲犬與寵物不同，訓練狗有所謂“黃金三秒”原則，必須陪伴才能及時矯正狗狗行為，將導盲犬交給寄養家庭前，也會教授如何訓練犬隻。



彭筱涵指出，在時間安排上，寄養家庭每個月要2次帶狗狗回學校上課，或外出進行不同社會環境的訓練，最重要的是要有人全天24小時陪伴。因此，要符合寄養家庭的資格很嚴格，依據過往，通過考核的約1／50。

