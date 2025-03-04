烏克蘭啟示　劉復國：台灣別只跟美國走

亞太政策研究協會理事長劉復國。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月4日電（記者 張嘉文）烏克蘭總統澤連斯基2月28日受邀到美國白宮與美國總統特朗普、副總統范斯會面，原預計簽署涵蓋稀土在內的礦產協議，未料3人爆發激烈口角，讓國際輿論感到震撼。亞太政策研究協會理事長、政大國關中心兼任研究員劉復國昨日受訪表示，這提醒台灣自主性的重要，不僅要想辦法維持和特朗普政府的關係，也不要忘記兩岸關係穩定的重要性。



劉復國強調，不是全跟著美國走就是好，從這次事件也可讓台灣領悟到，萬一美國的利益改變，所有過去說的話完全不算數，這對台灣來危害非常大，因此台灣路線必須要重新界定，重新思考。



由亞太政策研究協會、台灣安全研究中心、政治大學國際關係研究中心共同主辦的“2025 TTX區域安全兵推”，3日開始連三天在台灣政治大學公企中心進行。擔任兵推主持人的劉復國在會中受訪時，做出以上表示。



劉復國說，像烏克蘭等國家，過去很長時間完全是依賴美國，不管是外交、軍事和經濟，都得到美國很多支持，但現在看到特朗普和澤連斯基的互動後，是提醒台灣要更加強自己，朝向自主的方向走，也就是在國家安全面對危機的時候，不僅要想辦法維持跟特朗普政府的關係，也不要忘記兩岸維持穩定的重要。



在對外關係上，不能全部跟著美國，劉復國強調，萬一美國利益改變了，說過的話不算術怎麼辦？這對台灣是很大的危害。而這次兵推是希望從比較根本的結構探討，也有不少美國來的專家，他們就能提供一個好好探討的空間。

