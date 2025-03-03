新竹縣13隻柴犬開放認養　身分有限定

新春發柴-第二波毛孩認養活動。3月12日上午9時公開抽籤。（新竹縣政府提供） 中評社新竹3月3日電／新竹縣動物保護防疫所1月底辦理“新春發柴－博美送暖－毛孩認養活動”，成功出養35隻從新埔一處非法繁殖場救出的毛小孩。同批懷孕中及剛生產的2隻母柴犬及11隻柴二代幼犬，經動保所悉心照料都每隻很健康活潑，預計在3月12日開放認養，邀請有愛心、責任心的民眾共襄盛舉，給牠們溫暖的家和幸福的未來。



新竹縣動物保護防疫所表示，有意參加“新春發柴－第二波毛孩認養活動”的民眾，限居住於桃竹苗地區的成年人士，以利動保所進行後續追蹤查核，確保每位毛小孩都能獲得妥善的照顧，並避免被認養後淪為交易商品。動保所說，在竹縣認養毛孩有掛號、醫療、檢查、寵物洗澡、美容、寵物住宿等多項優惠，歡迎大家用認養替代購買。



動保所指出，有興趣的民眾可先上新竹縣動保所網站查詢這波開放認養柴柴的照片和相關資料。動保教育園區於6至8日上午9時到11時半、下午1時到3時，將開放13隻毛孩和大家見面，尋找有緣的新主人。



有意願認養的民眾請攜帶犬籠及牽繩，於12日上午8時45分前，帶身份證與居住或工作證明完成報到與身份核對。上午9時公開抽籤，不接受委託抽籤，須通過資格審查及飼主責任考試才有認養資格。每人限選擇認養1隻，單一狗狗若認養人數超過1人，則現場公開抽籤決定認養人。