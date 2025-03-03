藍受挫！罷綠委吳沛憶、吳思瑤、陳瑩未達標

“地動刪瑤”領銜人賴苡任日前表示，民眾黨主任陳智菡（左）及民眾黨副祕書長許甫（右）現身力挺。但目前罷免綠委吳思瑤案在中選會尚未達標、進入第二階段門檻。（照:賴苡任臉書） 中評社台北3月3日電／全台掀起大罷免浪潮，民團首波送件的19位國民黨“立委”、停職中的新竹市長高虹安罷免案全數進入第二階段連署；陸續送件的9件民進黨“立委”罷免案則因未達提議門檻仍待補件。“中選會”今日公布第二波查對結果，有13件國民黨“立委”罷免案可進入二階連署，並有3件民進黨“立委”罷免案未達提議門檻。



藍民團這次向“中選會”送件罷免綠委17案，目前已有15案未達標，若未能順利完成補件，幾乎快全軍覆沒。國民黨主席朱立倫所謂的“以罷止罷”嚴重受挫。



據指出，通過第一階段被提議罷免者包含國民黨“立委”王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁等19位，以及停職的新竹市長高虹安；議員部分則為民進黨籍南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴2案。



第二波通過審核則有國民黨“立委”林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯共13案。



至於首波未達門檻罷免案，包含民進黨“立委”蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、伍麗華、李坤城、林俊憲、王定宇9案；新一波未達標3案也同為民進黨綠委吳沛憶、吳思瑤與陳瑩。



“中選會”指出，就法律規定暨法定程序而言，依法於期限內經地方查對後由“中選會”委員會議審議，合於門檻規定者，則於審議通過後函請提議領銜人於文到次日起10日內至“中選會”領取連署人名冊格式；如不符門檻規定，則會依法請其補提，至補提則以1次為限，此均為法律所定。





