中評關注：英系不滿柯領導　劍指賴清德？

柯建銘日前公開回嗆英系。（中評社 資料照） 中評社台北3月4日電（記者 黃筱筠）“立法院”各委員會即將在3月5日選舉召集委員，引爆民進黨內茶壺風暴。黨團總召柯建銘公開嗆英系，英系也不買“老柯”的帳，對外嗆聲。這除了凸顯柯建銘在黨內領導受到挑戰外，似乎也劍指兼任黨主席賴清德。從召委選舉引起的風暴，就可預測民進黨內在2026年初選，一定會比召委選舉出現更強大的風暴。



英系中常委王世堅日前突然在中常會受訪時，拋出柯建銘要主導召委選舉，引起黨內不滿。這是王世堅主動對媒體提起，想必就是想要挑戰柯建銘，柯當天並未多做回應。但隔一天卻在黨團幹部陪同之下於黨團記者會上，公開說明此事，還嗆英系陳明文兒子、綠委陳冠廷掛他電話，不要太超過。



接著傳出召委選舉，多位英系想要爭取，但柯建銘卻想要主導，例如“外交及國防委員會”柯想要不分區“立委”沈伯洋擔任召委，柯的意思是陳冠廷只是本屆新科“立委”，應該要多磨練。但沈伯洋也是新科“立委”，甚至還連署願意讓陳冠廷擔任召委。



柯建銘屬意沈伯洋難免被認為沈是不分區，會聽黨的意志做事，否則沈與陳冠廷兩人都是新人，為何一定指定沈伯洋出任。加上最近沈伯洋被藍營猛攻在美國有房產、拿美國補助等，本身就陷入紛爭疑雲，柯仍屬意沈，難免被認為是有派系考量。



還傳出英系蔡易餘有意願爭取經濟委員會召委，但柯建銘也傾向由親賴“立委”賴瑞隆擔任；英系資深“立委”莊瑞雄想要爭取交通委員會召委，卻被柯建銘轉去程序委員會擔任召委。莊瑞雄日前被賴清德要求深耕台東，莊瑞雄若能爭取交通委員會召委，能爭取更多交通建設的資源，但到程委會擔任召委，僅是處理議事程序相關議題，實質爭取資源不如交通委員會召委，也傳出莊瑞雄對柯建銘頗有微詞。

