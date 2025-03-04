李易修：台灣現在是七月半鴨子　不知死活

時事評論員、中廣節目主持人“歷史哥”李易修。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月4日電（記者 蔣繼平）烏克蘭總統澤連斯基日前在美國白宮與美國總統特朗普在媒體前互嗆，世人瞠目結舌。時事評論員、中廣節目主持人“歷史哥”李易修接受中評社訪問表示，烏克蘭目前的處境值得台灣省思，目前賴政府唯一可說嘴的民主外交價值同盟這件事，與特朗普根本不同調，台灣民眾更需知道，澤連斯基還可以到白宮上演吵架戲碼，賴清德卻連踏上美國本土都難，未來當台海熱度變高，屆時賴恐怕得坐困愁城。



李易修表示，賴清德接下去怎麼辦？民主外交價值同盟這件事，幾乎與特朗普不同調，對內沒辦法調轉槍頭，對外又無法對接美國高層，可以看到賴清德就是四個字“坐困愁城”，都把注意力轉移到大罷免，所以看起來又很雀躍。有一句台灣話非常好形容，就是“七月半的鴨子，不知死活”，這是很恐怖的事情。



李易修表示，至於台灣危機何時浮現？短時間內不會馬上出現，至少今年前半年特朗普主力放在俄烏戰爭，次而中東。台灣可能被重視程度較高，但仍是世界一隅，短期之內，大概賴清德還可以安穩幾個月，但是當俄烏戰爭、中東問題開始有眉目一定程度解決，台海就會熱起來，但賴政府又完全無法與特朗普對接。



李易修，出生於高雄，台灣師範大學歷史系碩士，無黨籍，2019年以“高雄歷史哥”在YouTube經營直播節目，並在2020大選時力挺代表國民黨參選的韓國瑜而打響名氣。

