郭育仁：俄烏戰爭誰之過？烏克蘭人民傷害大

郭育仁現為“國策院”副院長。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月4日電（記者 黃筱筠）美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基日前在白宮橢圓形辦公室會談，雙方唇槍舌戰的一幕，引發國際熱議。中山大學亞太區域研究所所長、國策院副院長郭育仁接受中評社訪問表示，這個發展一點都不奇怪，特朗普曾是實境秀主持人，澤連斯基也是演員出身，兩位都是演藝圈出身，其實特朗普當天是非常冷靜，目前的發展也朝向特朗普希望的方向發展。而澤連斯基目前也獲得歐洲支持，兩人各取所需。



郭育仁表示，特朗普已經給澤連斯基機會，這場會面影響最大是，特朗普否定澤連斯基對烏克蘭的代表性。烏克蘭之後會有兩個發展。第一是澤連斯基要與美國意志配合，俄烏戰爭先停火；第二是烏克蘭不在談判範圍裡面。由美、俄、歐洲去談判停火，澤連斯基會被認為缺少代表性。



他提及，現在在形塑一個氛圍，法國、英國提出“空中、海上和針對能源基礎設施”休戰一個月。而特朗普與普京會談後，可能俄羅斯先停火，這會形成對烏克蘭不利的國際氛圍，如果連發動戰爭方俄羅斯都停火了，被攻擊方還能繼續打嗎？這會對澤連斯基傷害最大。



郭育仁，美國南加州大學政治學博士。現為中山大學亞太區域研究所所長、“國策院”副院長、陸委會諮詢委員。研究專長：美日關係與軍事同盟、日本國防政策與國防工業、印太安全議題、兩岸關係。

