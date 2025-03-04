俄烏戰爭啟示　詹滿容：兩岸是台灣的籌碼

政治大學台灣安全研究中心副主任、前藍委詹滿容接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月4日電（記者 張嘉文）烏克蘭總統澤連斯基2月28日受邀進白宮與美國總統特朗普、副總統范斯會面，原預定將簽署涵蓋稀土在內的礦產協議，未料3人爆發激烈口角，國際輿論都為之震撼。政治大學台灣安全研究中心副主任、中國國民黨籍前“立委”詹滿容向中評社表示，此事對台灣的啟示，就是沒有籌碼，就沒有辦法上談判桌。



詹滿容說，兩岸關係就是台灣的重要籌碼，現在正是民進黨過去近九年單押美國的路線思考改變的時候，不靠經營兩岸關係來累積更多籌碼，最終可能會像烏克蘭一樣，被認為沒用，隨時可以被踹開，沒有籌碼，不僅沒辦法坐在桌上談判，還會變成人家的餐點。



詹滿容是政大外交系畢業、美國波士頓坎特大學國際關係碩士、波士頓大學政治學博士，現任政大企管系兼任副教授、政大台灣安全研究中心副主任，曾任國民黨第八屆“立法委員”、“國安會”諮委、台經院國際事務處長、中華台北APEC研究中心執行長等。



詹滿容接受中評社訪問，談到目前烏克蘭情勢給台灣的啟示說，澤連斯基當時以為包括北約和美國會繼續提供武器讓烏克蘭去打俄羅斯，但現在特朗普是翻臉的狀態，特朗普意思是，這些武器、援助都是要打借據的，要美國提供援助，必須是美國能得到利益的狀況下，而不是平白無顧的援助。

