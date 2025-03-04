中評關注：趙少康會否跳出來拚國民黨主席？

趙少康（右）2024大選與侯友宜組“侯康配”失利後，會不會跳出來選國民黨主席，挑戰現任主席朱立倫？（中評社 資料照） 中評社台北3月4日電（記者 楊騰凱）前中廣董事長趙少康近日再度引發話題。由於親藍民間團體發起的綠委罷免案，幾乎都被“中選會”裁定需要補件，趙少康連日怒轟國民黨戰力太弱，4日將走訪連署站，關心罷免情形，如此大動作，趙會是黨主席選舉黑馬嗎？



台灣朝野決戰大罷免，在“中選會”審議後截至3日晚間，共32件國民黨“立委”罷免案通過第一階段提議，可進入第二階段罷免連署；未過第一階段提議門檻待補件的皆是綠委罷免案，共達12件之多。換言之，民團提出的17件罷免綠委，目前只有5件未通知補件。



罷綠委嚴重不順讓趙少康日前忍不住痛批，“沒看過戰力這麼弱的在野黨”，失敗的都是民進黨“立委”罷免案，加上先前傳出好幾件“抄名單”被抓包的，都是罷免綠委的連署案，已經嚴重影響國民黨形象、讓支持者失望。



趙少康對內開炮，雖然沒有點名批評國民黨主席朱立倫，但實際上的效果就是在給朱漏氣，政治後座力不可小覷。再加上趙4日將親上前線，率前台北市長郝龍斌及藍委賴士葆、謝龍介走上第一線，前去罷免連署站加油打氣，是首度有藍營大咖站出來拚罷免，會給基層藍軍拚罷免帶來相當大的打氣效果，這是朱該做卻沒有做的事，趙少康頓時反客為主，比朱更像藍營共主。



趙少康在前國民黨主席江啟臣任內獲聘為中評委，具備競選黨主席的資格，2024年趙少擔任國民黨侯友宜副手拚大選，最後雖落敗而歸，但選後外界就十分關注趙的下一步，當時趙僅說還沒考慮角逐黨主席。如今再回頭細細品味這段話，趙當時雖打了圓場，但始終未把話說死承諾不選。

