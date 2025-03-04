遭爆涉性騷、婚外情傳私密照　凌濤怒喊告

國民黨籍桃園市議員凌濤。（中評社 資料照） 中評社台北3月4日電／中國國民黨籍桃園市議員凌濤近日被爆出涉性騷擾及對婚姻不忠，有媒體接獲爆料指出，凌濤多次在社群軟體傳自己的私密照和視訊露鳥，讓對方感到相當噁心。對此，凌濤本人今日氣炸表示“不可能！我這一定告，這一定是提告！”凌濤強調，“這完全是捏造”，就是因為他現在在打民進黨中央，所以他們才捏造這樣的消息，讓大家在公共領域的評論，“這是非常秀下限的行為。”



根據《鏡週刊》的報導指出，一位在國外的女性F指凌濤涉性騷，“有天晚上，他喝醉後就突然開視訊給我看他的下體”。同時對方更爆料，在凌濤的老婆臨盆時，凌濤和對方聊完孩子的性別後，接著竟和她討要私密照。不僅如此，凌濤還對她說：“先傳你的來，好久沒看”。此舉讓該女替凌濤的老婆小孩感受到不值。



對此，凌濤本人3日晚接受《鏡週刊》採訪，氣炸地回應說：“不可能，我這一定告，這一定是提告”！他說，這完全是捏造。凌濤重申，“如果今天民進黨要用這種很low的行徑來做自己的政治利益的話，看起來我們打民進黨跟打賴清德是打中了，我們一定會採取法律的行動”。



國民黨回應，過去這段時間凌濤代表國民黨多次檢驗民進黨政府弊案、直指痛點。民進黨欲除之而後快，才意圖與特定媒體配合，在半年內兩度以週刊封面潑髒水、毀人名譽方式，打擊政敵。在台灣政壇內製造寒蟬效應，遂行其不義之政治目的。