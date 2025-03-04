藍擬修法為軍人加薪　卓榮泰：樂見朝野一致

卓榮泰(中)受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月4日電（記者 鄭羿菲）2024年6月底止，志願役人數降至15萬2885人，是2018年底以來人數新低，中國國民黨“立法院”黨團將提案修法提高志願役津貼、戰鬥加給加倍等。“行政院長”卓榮泰4日表示，樂見朝野有一致的想法，將更有效、更快速、更全面地合理提升國軍各項待遇。



至於“行政院”對總預算案提出覆議，卓榮泰說，他期待在覆議程序中，能有更多對“國會”與人民的說明。“總統府”、“監察院”、“行政院”各部會，都因為預算刪凍造成工作上很大的障礙，希望在野黨團能正視在覆議過程中是否需要重新審議總預算，不要讓公務員執行公務時，處心積慮地東減西減，這對行政效率絕對是負面的。



國民黨“立法院”黨團3日舉行記者會，表示將提案修法提高志願役津貼，從原本的新台幣1萬元提高至3萬元，另將戰鬥加給加倍等。



“行政院長”卓榮泰4日率行政官員赴“立法院”進行施政方針及施政報告並備詢。



卓榮泰會前接收媒體訪問表示，“中華民國”國軍長期每一天保衛國家與民眾的安全，我們充滿尊敬跟感激。賴清德自520上任以來，就公開宣誓，對國軍待遇要做實質上的調整，目前“國防部”也已擬定周延的計劃送到“行政院”審議，他樂見朝野能一致的針對提高“國防”的能力，提高國軍的待遇有共同的想法。