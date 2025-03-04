葛如鈞：台積電赴美　台灣恐成“無用之地”

葛如鈞。（中評社） 中評社台北3月4日電（記者 楊騰凱）台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。中國國民黨籍“立委”葛如鈞今受訪表示，民進黨政府根本上不了談判桌，無從替台積電減輕壓力，台積電越在美生產，台灣地緣政治重要性越低，繼續下去台灣恐怕會成為“無用之地”。



美國總統特朗普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。



葛如鈞為台灣大學資訊網路與多媒體研究所博士、日本慶應大學媒體設計博士後研究員，曾任SLP全球創業家網路台北分部年度執行長、Linkwish Inc.林克威許公司共同創辦人暨前任執行長、Memora Inc穿戴式人工智慧相機公司共同創辦人、台北科技大學互動設計學系專任助理教授。葛如鈞專場領域包括人工智慧、區塊鏈，2024年當選國民黨不分區“立委”，被譽為“科技“立委”。



葛如鈞表示，台積電今天在白宮和美國總統特朗普共同宣布1000億美元的擴大投資案，包括設廠以及研發，然而在整個過程裡面，我們可以看到執政的民進黨完全缺席，這是一張“我方”政府上不了的談判桌。



葛如鈞表示，先前“經濟部次長”江文若去到美國，卻沒有帶回任何消息，到了現在我們可以看到，烏克蘭“總統”澤連斯基與日本首相石破茂各字都為了稀土礦產協議、AI發展計劃到美國交涉、談判，然而民進黨卻完全缺席，對於台積電赴美投資這樣重大的影響，到底我們政府在其中扮演什麼角色？如今台灣“矽盾破防”，民進黨還在全黨神隱搞鬥爭，全員消失在台積電與美國談判桌上。

