綠營兩女將爭初選　陳其邁：沒屬意誰接班

民進黨籍高雄市長陳其邁。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月4日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿卸任，針對綠委林岱樺爆發涉貪案件形象受挫後，最新一份高雄市長民調顯示對上藍委柯志恩，林岱樺領先幅度最大，但綠委邱議瑩支持度最高，再度引起兩女綠委爭鋒話題。對此，陳其邁今早受訪時表示，離選舉還很遠、媒體民調都尊重，還是專心推動市政、也希望人選多提施政願景。被追問是否有屬意的接班人？陳其邁聽了直呼“沒有，由市民決定”。



民進黨籍“正國會”派系“立委”林岱樺涉詐領助理費及政治獻金案風波遭調查，並以新台幣100萬元交保，林岱樺近日勤跑地方繼續初選到底，並強調不會脫黨參選。外界也持續關注接下來民調是否產生變化。而根據《Newtalk新聞》網站3日公布的最新高雄市長初選民調來看，林岱樺在黨內互比的部分仍位居第一最高。



目前民進黨高雄市長初選檯面上還有新潮流綠委賴瑞隆、許智傑，以及親新系的綠委邱議瑩爭取初選，目前各跑各的尚未有整合的情況。非新系的衹有“正國會”的林岱樺。



《Newtalk新聞》網站3日公布一份在2月25日至2月27日委託循證民調有限公司進行調查的2026高雄市長選舉的最新民調，該份民調顯示在民進黨四名潛在市長人選最希望誰來當市長的黨內互比部分，林岱樺19.1%位居第一，賴瑞隆15.0%、邱議瑩14.3%、許智傑9.1%，仍有42.5%的民眾表示未決定或無意見。



另外該份民調也以潛在對手藍委柯志恩來進行對比式民調，若許智傑對上柯志恩，46.4%比33.4%；若賴瑞隆出戰柯志恩，46.5%比32.9%。若林岱樺對上柯志恩，45.6%比31.7%。若邱議瑩出戰柯志恩，46.7%比34.6%。換言之，四綠委都贏柯志恩，但林岱樺領先柯志恩幅度最大有13.9%，但採對比式邱議瑩支持度最高。