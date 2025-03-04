台中稅收成長率第一　盧秀燕：城市繁榮指標

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月4日電（記者 方敬為）“財政部”公布去年度全台縣市綜合所得稅收額度，去年台中市稅收高達新台幣632億元，較前年成長16%，漲幅六都居冠，中國國民黨籍市長盧秀燕今天對此表示，市民收入高，稅收才會增長，代表台中市的經濟表現優異，是城市景氣繁榮的指標，“台中好、台灣就會好”。



台中市2024年度全市綜合所得稅收新台幣632億元，較2023年成長16%，六都居冠，去年營利事業所得稅收則高達816億元，較前年成長13%，台中市的綜所稅、營所稅雙雙成長。



盧秀燕4日主持市政會議，宣布台中市的稅收再創紀錄，綜合所得稅從她上任時的新台幣335億元成長至632億元，漲幅近九成，稅收額度位居六都第二，這代表台中的商業表現亮眼，各行各業生意都很好，稅收才會大幅成長。



盧秀燕指出，除了個人所得稅大幅成長，公司行號的營業所得稅，同樣有顯著成長，從她上任時的當時的新台幣559億元，到去年是816億元，成長幅度高達50%，台中市的營所稅及綜所稅，去年就繳交中央1400多億元，很高興台中的經濟成長能夠對台灣發展有所貢獻。



盧秀燕說，台中很重要，“台中好、台灣就會好”，台中經濟很繁榮，我們的稅收也逐漸增加，雖然是上繳給中央，但還是感到高興，這麼多人喜歡台中，看好台中，願意到台中投資，未來市府也會持續拚經濟。