許宇甄：罷免藍委違法募款　官方應調查

國民黨籍“立委”許宇甄。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月4日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”兼國民黨組發會主委許宇甄今日表示，發動罷免國民黨籍“立委”的民間團體依法不得募款，但這些團體仍在向支持者號召募款，挑戰法律底線，要求“行政院長”卓榮泰、“監察院”不能放任違法募款。



“立法院”今日舉行“國是論壇”，許宇甄發表上述看法。



許宇甄表示，台灣的法治正在被民進黨踐踏，罷免本是民主程序，卻成了違法募款的遮羞布，所謂“公民團體”打著民主旗號到處違法收錢，不開專戶、不申報，甚至公開指導群眾“用現金交給志工”，這些行為已經嚴重違反《政治獻金法》，但民進黨政府不執法，“監察院”不監督，讓違法行徑愈演愈烈。



許宇甄指出，法律規定得清清楚楚卻淪為擺設，根據《政治獻金法》規定，衹有政黨、政治團體與擬參選人可以收受政治獻金，罷免團體根本沒有資格募款。然而罷免國民黨籍“立委”的民間團體，竟然公然指導民眾如何規避法律，鼓吹“現場以現金交給有志工證的志工”，這種明知違法、卻變本加厲的行徑，擺明在挑戰法律底線。



許宇甄表示，這還不夠，罷免團體甚至公開向支持者喊話指定募款任務，讓捐款人直接把錢交給廠商印製文宣品，這種“假捐款、真洗錢”的手法，完全規避監督，甚至可能涉及刑責。去年基隆“罷樑”事件，罷免團體募款700萬元，財務卻黑箱不明，最後只用一張敷衍的“收支表”就想打發質疑。



許宇甄指出，“內政部”於2014年已明確表示，罷免屬於政治活動，若非政黨、政治團體或擬參選人都不得收受政治獻金，違者不僅要沒收，還要處以罰鍰，甚至負上刑責。但民進黨執政多年來不執法，“監察院”更裝聾作啞，讓罷免募款成為違法灰色地帶。“行政院長”卓榮泰說廉能治理是深化民主的關鍵基礎工程，相信卓不會對違法募款放任不管。



許宇甄表示，這場“大罷免”，根本是民進黨操弄政治、報復選舉失利的工具，民進黨團總召柯建銘公開號召罷免，民進黨全黨動員，當違法募款行為發生時，卻集體噤聲，這不是雙重標準，什麼才是雙重標準？



許宇甄指出，民進黨政府如果還有一點法治精神，應該立即查辦這些罷免團體的違法募款行為，“監察院”也必須啟動調查，還台灣一個公平的政治環境，民進黨政府若繼續護航這些違法行徑，人民一定會讓他們付出代價，罷免不能淪為違法募款的幌子，我們反對惡罷，反對違法募款。