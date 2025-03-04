藍轟特朗普移山刨掉台灣的根　卓榮泰這樣說

藍委柯志恩質詢有關台積電擴大在美投資問題。(中評社 楊騰凱攝) 中評社台北3月4日電（記者 楊騰凱）台積電宣布將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠與研發中心等設施。中國國民黨籍“立委”柯志恩今日質詢時砲轟“行政院長”卓榮泰台灣的根都被刨掉了。卓榮泰回覆，無論任何海外設廠，一定都要維持台灣製造領先的地位。



柯志恩指出，台積電從台灣的“護國神山”，現在變成“特朗普移山”，甚至“我方”政府有當產業界靠山嗎？雖然台積電在日本等地方都有設廠，但是據說這次去到美國的是1.6奈米製程，目前高雄廠是2奈米，竟然去到美國是更先進的，而且連研發中心都出去了，難免會讓人覺得，我們的根都被刨掉了，我們的“矽盾”都被削弱了，這對台灣好嗎？



美國總統特朗普和台積電董事長暨總裁魏哲家3日在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施，以及1間主要研發團隊中心。



柯志恩質詢時表示，台積電宣布再到美國投資1000億美元，到美國再建造三座半導體廠，包括一座研發中心，卓榮泰何時知道這個消息的？這對美國來說當然是好消息，但是對台灣是好消息嗎？晶片當然是戰略物資，但應該要營造互惠共贏，那台灣贏到了什麼？



卓榮泰表示，當這個消息宣布的時候，我們有同步瞭解，但是事前政府與產業界的溝通很頻繁，而且是有效的。產業界進行全球佈局，對台灣都是力量的延伸，只是要合乎國家的戰略佈局。



卓榮泰表示，台灣製造領先地位不會改變，任何海外設廠，一定都要維持台灣製造領先的地位。



柯志恩再問，“經濟部”投資審議委員會會如何審查，敢向特朗普說不嗎？



“經濟部長”郭智輝表示，投審會會依照現行規範審查，對外投資就是要審查。