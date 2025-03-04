高雄新建南星機場？陳世凱：正在研究

台“交通部長”陳世凱(左)綠委黃捷(右)詢答。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月4日電（記者 黃筱筠）由於高雄小港機場受限運量與宵禁等限制，“交通部長”陳世凱在“立法院”答詢時表示，新建南星機場或許是可以考量方向，這部分正在研究。“行政院長”卓榮泰表示，目前正在啟動南北雙空港計劃，北部是桃園機場，南部正在思考24小時沒有飛航管制的機場。



高雄市長陳其邁多次提出填海造陸在高雄港洲際外海興建“南星國際機場”，去年底也再次向"中央"喊話，高雄對24小時起降機場需求迫在眉睫，盼及早興建。



民進黨籍“立委”黃捷今天在質詢時問到，前陣子卓榮泰到高雄也為了是否建立24小時全新機場進行視察，參考關西機場評估高雄新機場能否建立？填海造陸新機場是否可行？且新機場與小港空運重疊，要做完全可以。因為現在空運貨量非常有需求，南部客運貨運都需要，是否有相關計劃。



卓榮泰表示，目前正在啟動南北雙空港計劃，北部是桃園機場，南部正在思考24小時沒有飛航管制機場。現階段要填海時間可能蠻長，高雄必須作為大南方新矽谷基地，先把小港機場改建、擴建做好。第一期、第二期分別要在2032年與2040年完成，目前往這個過程思考。但小港機場畢竟有飛航限制，對於全天候機場未來應該會有新規劃。



黃捷詢問，小港機場希望擴建為三個航廈，但是限制太多，單跑道，新貨運沒地方放，跑道長度太短等，還有相關空間宵禁等問題，是不是要找新機場。



“交通部長”陳世凱表示，確實在找24小時沒有宵禁的機場，經過12次研究，當然高雄市政府提出南星機場，也會評估有沒有可能，針對風向、地質等進行研究，或許是可以考量方向，這部分正在研究，但現在比較急迫是增加小港機場運量。