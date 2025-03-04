台積電成美積電？陸行之8點分析最糟結局

針對台積電擴大在美國投資，半導體產業分析師陸行之在臉書發表看法。(照:陸行之臉書) 中評社台北3月4日電／台積電進一步增加在美國的布局，董事長魏哲家3日在美國白宮宣布將追加在美投資1000億美元，使在美總投資額達到1650億美元。對此，半導體產業分析師陸行之表示，台積電選擇花了1，000億美元擴大建廠的免死金牌選項，他也提出八個問題與看法。



陸行之為前巴克萊／花旗證券亞洲首席半導體分析師，資歷逾20年。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造。台積電近年的美國投資案，主要是正在進行650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造的投資專案，以此為基礎，台積電在美國的總投資金額預計將達到1650億美元。這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。



陸行之今天在臉書發文，提出八點分析，認為台積電將CoWoS產線與研發部門部分轉移至美國已成定局，可能影響最先進技術的留台發展。此外，巨額資本支出可能會壓縮未來四年的獲利，長期毛利率難以維持在53%以上，進而影響企業財務表現。



陸行之提出8點分析如下：



1.投資1000億美元擴大建廠，等同於取得四年的“免死金牌”，應可避免美國強迫技術轉移或課徵重稅。然而，美國是否會將關稅議題與台積電的投資分開處理，仍值得觀察。



2.半導體供應鏈成本上升，勢必轉嫁至消費端，使電子產品與AI算力設備價格持續上漲，未來的半導體庫存甚至可能被視為“科技黃金”。



3.若台積電維持35%營收作為資本支出，美國廠的投資金額可能超過台灣廠。未來數年內，年度資本支出破500億美元的可能性提高，帶動全球半導體設備供應商的需求增長。