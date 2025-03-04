趙少康：賴清德抱美國大腿會變賴連斯基

趙少康受訪。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北3月4日電（記者 張嘉文）台積電宣布將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠以及1間主要研發團隊中心等設施。前中廣董事長趙少康今天表示，美國總統特朗普只管美國有沒有優勢，台灣的死活他哪管，所以賴清德一心抱美國大腿，百分百完全聽美國的話，美國根本看不起你。



趙少康說，尤其特朗普提到，如果中國打台灣，將來半導體很多都在美國生產，這對美國很有優勢。他批評，特朗普哪有管台灣，只管美國有沒有優勢，台灣的死活哪管。



趙少康說，賴清德真的不要變成賴連斯基，兩岸如果不能和平相處，如果一心去挑釁大陸，一心抱美國大腿，那今日的烏克蘭就是明日的台灣了。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造。台積電近年的美國投資案，主要是正在進行650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造的投資專案，以此為基礎，台積電在美國的總投資金額預計將達到1650億美元。這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。



趙少康今天上午前往萬華替罷免綠委吳沛憶的藍營青年團隊加油打氣受訪表示，原來說台積電先進製程都會留在台灣，不會那麼快移到美國，譬如2028年才有在美國生產二奈米等等，但現在都要提前了，甚至同意要在美國設研發實驗室，所以台積電技術可能不保了。



趙少康指出，賴清德之前宣示要將“國防”預算從原本約GDP2.5%增加到3%，顯然特朗普不把這些看在眼裡，台灣根本討好不了特朗普，在他的眼裡衹有利益，所以賴清德怎麼樣讓台灣能重視自己的利益，而不是重視美國的利益，就不能再緊抱美國大腿。