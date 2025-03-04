外媒：台積電投資美千億因政治壓力非關稅

台積電董事長暨總裁魏哲家宣布將對美國再投資至少1000億美元。（照片：The White House X） 中評社台北3月4日電／台積電宣布將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠與研發中心等設施。外媒報導，金融與研究機構Bernstein Research分析師Mark Li認為，台積電點頭的原因不是因為關稅威脅，而是政治壓力。



美國財經媒體報導，Mark Li表示，“特朗普此舉再次突顯關稅在製造業重回美國的過程中扮演的角色與重要性，但我們認為，促使台積電做出決定的原因是政治壓力，而非關稅。”



此外，Mark Li提到，台積電擴大投資美國的規模，意味著更高的成本，但長久下來可能帶來規模經濟，進而降低成本。特朗普在記者會上被問到，關稅威脅在企業決定擴大投資美國的角色為何？特朗普直白表示，如果在美國這樣做（投資設廠）就不會被課徵關稅。



報導提到，特朗普與台積電談妥投資之際，特朗普打算針對半導體、木材、汽車及製藥業課徵關稅，若全面對半導體課稅，台灣將承受嚴重損失，因為世界上大多數的先進半導體都在台灣生產的，尤其是人工智慧晶片。



台積電在美中之間夾縫中生存，如今又面臨關稅壓力，市場早就推估台積電與特朗普政府談判的選擇不多，擴大投資美國是必要之舉，接下來將關注台積電是否會涉入英特爾分拆晶圓代工業務，先前傳出美國政府積極推動台積電與英特爾成立合資公司，引發資敵與技術外流的擔憂。