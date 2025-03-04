趙少康：國民黨別犯傻真以為綠沒介入罷免

趙少康接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月4日電（記者 張嘉文）全台大罷免延燒，目前共有32位藍委第一階段罷免案已通過，罷免綠委部分則掛零，待後續補件。對此，前中廣董事長趙少康今天受訪時說，連署一階沒過就是中國國民黨中央動員不利，國民黨中央真以為民進黨沒介入，都是民間團體，“如果覺得民進黨沒介入，我（國民黨）就不要介入，這就是犯傻了啦！”



趙少康強調，補件時間有10天，請選區公民踴躍來連署，否則罷免綠委連第一階段沒通過，會被民進黨笑死，以後就等著挨打，達不到以戰止戰的目的，讓支持者失望。



前國民黨副主席郝龍斌也說，民進黨已經兵臨城下，把刀架在國民黨“立委”的脖子上，他看不下去才站出來，呼籲支持者協助國民黨完成一階連署，若一階都完成不了，談什麼以罷制罷，要讓民進黨知道操弄惡罷必食惡果。



“中選會”3日說明，共32件國民黨“立委”罷免案可進入二階段連署，12件民進黨“立委”罷免案未過門檻，待補件。



趙少康發文炮轟國民黨中央過於軟弱，應該更積極動員幫助罷免綠委的相關團體，今天上午他身體力行，號召包括郝龍斌、國民黨“立委”賴士葆、謝龍介和北市議員楊植斗、鍾佩君和鍾小平等人，一同現身罷免綠委吳沛憶團體位於萬華的連署站，希望呼喚更多支持者出來簽名連署，現場也出現排隊連署人潮。

