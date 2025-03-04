府：事先有掌握台積電投資美　先進製程留台

府發言人郭雅慧回應台積電擴大投資美國。（中評社 資料照） 中評社台北3月4日電（記者 黃筱筠）有關台積電公司計劃再斥資1000億美元於美國進行半導體廠等投資，“總統府”發言人郭雅慧今日表示，對於產業的海外佈局，政府立場是必須有助於台灣產業的全球佈局，有助於“國家”整體競爭力的持續提升與領先，有關本案政府事前已有充分掌握。



郭雅慧指出，根據產業創新條例相關規定，公司從事“國外”投資達新台幣15億元以上者，應事前向中央主管機關申請核准。台積電未來申請赴美國投資設廠，政府會作好協助及把關工作，依法審查並顧及投資者及“國家”利益，確保台積電在擴大赴美投資之同時，也會將最先進製程留在台灣。



郭雅慧表示，為與美國等國際夥伴共同致力於打造更具韌性、多元化的半導體供應鏈，政府將提出“全球半導體民主供應鏈夥伴倡議”，並運用尖端半導體的優勢，建立AI晶片產業鏈全球聯盟，以及高階晶片關聯產業民主供應鏈，以國際合作共創半導體產業發展的全新局面。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造。台積電近年的美國投資案，主要是正在進行650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造的投資專案，以此為基礎，台積電在美國的總投資金額預計將達到1650億美元。這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。