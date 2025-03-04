綠黨團交接　三名新北市長人選同台別苗頭

左起民進黨秘書長林右昌、綠委蘇巧慧頻頻交頭接耳談笑。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北3月4日電（記者 張穎齊）民進黨新北市議會黨團4日舉行總召集人暨幹部交接典禮，中國國民黨籍新北市長侯友宜、議長蔣根煌與會外，三位藍綠2026新北市長人選也到場，包括新北市副市長劉和然、民進黨秘書長林右昌、民進黨籍“立委”兼新北市黨部主委蘇巧慧，3人握手寒暄，致詞時相互推崇。



侯友宜率3名副市長劉和然、朱惕之、陳純敬及一級局長觀禮。出席者包括民進黨秘書長林右昌、綠委蘇巧慧、莊瑞雄、前綠委吳琪銘、廖本煙，國民黨籍新北市議長蔣根煌、副議長陳鴻源、全體民進黨籍新北市議員。另有國民黨籍新北市議員王威元、黃心華、戴湘儀、游輝宂、江怡臻、林金結、無黨團結聯盟議員廖錦賢、無黨籍原民議員馬見等，約200人到場。



2026新北市長競爭激烈，國民黨被點名者有劉和然、台北市副市長李四川、藍委洪孟楷、新北市議員林國春；民進黨為林右昌、蘇巧慧；台灣民眾黨為主席黃國昌。



蘇巧慧最先到場，也最後離場，全場穿梭，對於與林右昌是否互別苗頭？蘇巧慧受訪表示，會積極推動地方黨務，非常樂見林右昌一起來共同努力，相信中央黨部一定會做出最好的決定人選。

