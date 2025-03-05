周世雄：台灣矽盾正在瓦解　還有啥談判籌碼

史記文化出版社社長周世雄。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月5日電（記者 方敬為）台積電總裁魏哲家3日在白宮宣布擴大對美投資1000億美元，美國總統特朗普說，有了這項投資，“如果台灣出事，美國會有很大影響力。”史記文化出版社社長周世雄接受中評社訪問表示，特朗普的說法揭露美國要求台積電赴美，為的是增加美國影響力，而非台灣的安全，台灣過去因為半導體優勢有所謂的“矽盾”，現在看來，矽盾正在瓦解。



周世雄提到，美國在處理俄烏戰爭停火協議，要求烏克蘭要無條件妥協美國與俄羅斯達成的共識，特朗普更直說烏克蘭“You don't have the cards.”，顯然，美國也是以相同手段在對待台灣，逐步將台灣的談判籌碼搬移到美國，未來台灣恐怕只會是中美博弈桌上的一枚棋子，而不是行為人。



周世雄，史記文化出版社、克毅文化事業公司社長，瑞士日內瓦大學國際高等學院政治學博士，曾任高雄市政府大陸事務諮詢委員、中山大學中國與亞太區域研究所教授，研究領域包括，大陸政治制度研究、國際關係、各國政府制度、中共政法體制等。史記文化則在台灣境內出版中華文化、中華史觀相關書籍。



特朗普與魏哲嘉3日共同宣布，台積電將斥資1000億美元擴大在美晶片製造業務。特朗普並強調，該投資案是在先前宣布的650億美元基礎上增加的，而且會“建造5座最尖端先進的生產設施”。有了這項投資，“如果台灣出事，美國也會有很大的影響力。”該投資包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝廠，以及研發中心。



周世雄表示，近年來，台積電不斷擴大在對美投資，從最初於2020年宣布在亞利桑那州投資約120億美元興建晶圓廠，到加碼投資規模高達1000億美元，反映出美國對半導體供應鏈重塑的迫切要求。美國政府積極推動產業回流，期望借助台積電等領先企業的技術優勢，強化自身在全球高科技領域的話語權，進一步減少對外部供應鏈的依賴。



周世雄指出，在美國戰略考量下，台積電的投資決策並非僅停留在商業利益的層面，而是深受國際政治風險的影響，此趨勢恐怕使台灣長期以來所倚重的半導體優勢，逐漸消亡。