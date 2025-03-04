張啟楷要賴兒回來當兵　卓榮泰爆怒危言聳聽

民眾黨委員張啟楷。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月4日電（記者 鄭羿菲）“今日烏克蘭，明日台灣”？台灣民眾黨籍“立委”張啟楷4日質詢時與“行政院長”卓榮泰舌戰，強調作為全民表率，賴清德的孩子應該回來當兵啊，卓榮泰則爆氣嗆，台灣到危言聳聽的地步了嗎？你的言論應適可而止。



卓榮泰這一嗆，讓張啟楷也火大喊，時間暫停，他講完卓榮泰再回答，已經插話好幾次了，讓質詢整個失焦。中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜也兩度站起來呼籲2人彼此尊重，在張啟楷、卓榮泰又再度吵起來時，韓國瑜出招說，張委員看一下他的眼睛，看他的眼睛⋯⋯這才讓張啟楷笑了出來緩和氣氛，接著韓國瑜要求，若“立委”沒有要求，請行政官員不要搶答。



“行政院長”卓榮泰4日率行政官員赴“立法院”進行施政方針及施政報告並備詢。



張啟楷質詢時指出，特朗普對澤倫斯基講，你在拿數百萬的生命賭博，拿第三次世界大戰賭博，你沒有籌碼了，這會不會是台灣的景象？美國的外交政策已經翻天覆地在改變。你一直強調對和平有努力，但台灣人民肯定民進黨推動和平的恐怕沒多少人，一天到晚都在抗中保台。



卓榮泰回應，美國新任“總統”上台後，外交與經貿政策都在調適，且我們哪天一天到晚抗中保台？我們希望兩岸能對等尊嚴的往來，這有開始嗎？我們強化自己，保衛自己，展現決心與展現行動力，這才是真正的保衛台灣，若光講和平，“和平也只是最溫柔的投降而已”。

