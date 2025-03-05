顏文正：難以加分　盧秀燕選黨主席機率低

國民黨台中市黨部主委顏文正。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月5日電（記者 方敬為）中國國民黨黨主席今年將改選，黨籍台中市長盧秀燕動向備受關注，國民黨台中市黨部主委顏文正接受中評社訪問表示，據他對盧秀燕的了解，其參選黨主席的機率低，盧秀燕不會“吃碗內，看碗外”。況且參選黨主席目前看起來不會是加分項，盧秀燕會審慎思量。



中國國民黨籍台中市長盧秀燕去年訪問美國後，上月底再出訪日本，政壇解讀意在放眼大位，今年國民黨主席將改選，黨內也不少勸進盧參選的聲音，台中藍營支持者對盧秀燕參選黨魁帶領國民黨抱有期待。



顏文正表示，台中確實有不少勸進盧秀燕參選黨主席的聲音，台中的支持者期待盧秀燕出面是人之常情，不過就他對盧的了解，研判參選的機率偏低，盧秀燕已多次表示要以“市政為優先”，坐這山、望那山不是盧秀燕的從政風格，他認為，盧不會表態角逐黨魁。



顏文正指出，盧秀燕的幕僚對於是否參選黨主席也意見不一，如果參選黨主席能夠加分倒也無妨，但目前看來，並非是加分項目，盧已被外界視為參選2028大選的熱門人選，若此刻參選黨魁，無疑是提前站上第一線承受民進黨攻勢，這並無助於蓄積能量。



此外，顏文正提到，盧秀燕還有2年市任期，倘若今年真的參選黨主席並且順利當選，後續市政與黨務要能夠兼顧，必然是重大挑戰，不只會成為綠營的標靶，還要肩負起2026九合一選舉的成敗責任，擔任黨主席要面對多重壓力，這些都是值得考慮的要素，相信盧秀燕會審慎評估。



至於勸進者主張盧秀燕應該勇於出面承擔，顏文正認為，盧將市政做好，維持住並累積聲望及高民調表現，是現階段最佳策略，相信支持者也能夠理解，常言道“防守就是最好的進攻方式”。

