台積電宅失靈！這4區下跌逾10%全台前四名

台積電公司總部、晶圓二廠、三廠、五廠、八廠和晶圓十二廠等各廠皆位於新竹科學園區。（中評社 資料照） 中評社台北3月4日電／台積電在南台灣擴大設廠炒高房價，根據吉家網公布2024年第四季季報顯示，六都房價平均季跌1.01%，北二都抗跌、南二都領跌，台南與高雄各大行政區房價幾乎全軍覆沒。台積電外溢效應超漲區房價率先下修，台積宅暫時失靈，台中沙鹿、台南新化、高雄岡山、新竹竹北跌幅均逾11%，高居全台前四名。



根據《中時新聞網》報導指出，根據吉家網季報顯示，2024下半年房市由南二都因超漲幅度較多，而率先領跌，並蔓延至中台灣與北台灣各都，其中，台北市小漲1.95%，新北市微漲0.45%，台中市小跌0.95%，桃竹跌3.54%，台南市跌4.32%，高雄市跌5.54%，六大都會區幾乎都有過半行政區房價翻黑，台南、高雄更是幾乎全數行政區房價走跌。



吉家網董事長李同榮表示，去年第四季起房市表現量價俱疲，第四季由南台灣領跌，終止全台七年多頭走勢，2025正式進入巿場反轉初跌段，今年房市將進入下修階段，各區表現強弱分明，預期全年價格平均下修8～10%，交易量下探30萬戶。



第四季跌幅較大行政區中，除了台中沙鹿、台南新化、高雄岡山、新竹竹北外，桃園大園、台中豐原亦逾10%。



李同榮認為，房市降溫，329檔期將不如預期樂觀，不過央行不大可能祭出第八波打房。在房市下修階段，預售投資宜放緩，等待價格明顯下跌至約15%，才能危機入市。預售屋自用者更應留意建商品牌、價格合理、不貪便宜等原則；成屋投資者大台北地區進可攻退可守，中南部科技廊帶與新興軌道經濟，長線仍可為；成屋自住者不必觀望，第三季擇優入場。