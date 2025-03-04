台積電赴美投資　曾獻瑩：台輸掉手上王牌

台積電赴美投資千億，國民黨台北市議員曾獻瑩說，台灣正在輸掉手上王牌。（照片：曾獻瑩臉書） 中評社台北3月4日電／台積電宣布將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠與研發中心等設施。曾任職台積電的中國國民黨籍台北市議員曾獻瑩4日在臉書發文表示，台灣就這一張半導體王牌，在他眼裡看是被掐著脖子含著淚，在白宮裡特朗普的監督下宣布興建，並指出美國總統特朗普曾說，烏克蘭總統澤倫斯基手上沒有籌碼，擔憂台灣會不會也走到這一步。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造。



曾獻瑩說，台灣就這一張半導體王牌，就他看是被掐著脖子含著淚，在白宮裡特朗普的監督下，宣佈興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠，一間主要研發團隊中心，這些本來可在台灣設廠的資金、要在台灣的先進半導體產業鏈，現在要到美國去。



曾獻瑩表示，台積電董事長魏哲家曾說，到美國設廠是一把鼻涕一把眼淚，特朗普則是說的很清楚表示，台積電此舉可避免美國關稅威脅，痛批執政黨忙著大罷免，忙著把“立委”選輸的結果給扳回來，也不管仇恨動員會帶來的撕裂。“行政院長”卓榮泰可能也體會到，台積電赴美投資讓民眾不安，所以說全球布局，根留台灣，繼續壯大台灣的說法。



曾獻瑩坦言，聽來像是文青式的講稿，沒有實際作法，也無法面對國際社會現實，顯得空洞且無力。烏克蘭的現況不得不讓人深思，澤倫斯基被說手上沒有牌（籌碼），應心存感激給美國稀土。擔憂台灣有一天是否也走到這一步，手上的好牌都輸光了，並說台灣正在輸去手上王牌，這一代的政治人物，得為下一代負責。