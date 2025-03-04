遭爆多次傳私密不雅照？凌濤轟綠營打手

凌濤(左)接受媒體人朱凱翔(右)專訪。（照:截自“誰來早餐”YouTube直播畫面) 中評社台北3月4日電／中國國民黨桃園市議員凌濤4日遭爆料，多次在社群軟體傳私密照、視訊露鳥，讓對方感到相當噁心，凌濤親上火線回應“不可能！我這一定告，完全是捏造”。凌濤今早接受網路節目專訪時表示，今天早上老婆有問他，“為什麼周刊要特別提到愛家形象”。



凌濤也不滿說，該名爆料人稱爆料動機是因為凌濤批評了聯電創辦人曹興誠不雅照而不爽，加上當時凌濤支持上海復星代理的BNT疫苗，心生不爽才爆料，“你自證了你根本就是綠營的打手”。



根據《中時新聞網》報導，一位在海外的匿名人士F，指出凌濤涉性騷，“有天晚上，他喝醉後就突然開視訊給我看他的下體！”還爆料凌濤在老婆臨盆時，聊完孩子的性別竟和他討要私密照。不僅如此，凌濤還對他說：“先傳你的來，好久沒看”。此舉讓F替凌濤的老婆小孩感到不值。凌濤今早親上火線回應“不可能！我這一定告，完全是捏造”。



凌濤4日早上在網路節目《誰來早餐》接受媒體人朱凱翔專訪。凌濤透露，今天早上老婆有問他，“為什麼鏡週刊要特別提到愛家形象”？



凌濤也痛批，民進黨是不是找不到議題可以打了？半年內讓他上了2次該週刊封面，根本是總統級待遇，兩次爆料都是匿名，沒有人站出來，“匿名ABCDE，你具名好不好？你具名站出來，直接去跟主管單位檢舉，大家來直球對決，不要用杜撰故事結構胡說八道。”



主持人朱凱翔也透露，這個爆料其實早在去年就聽過，當時聽聽就算了，“這件事情其實是綠營在傳，去年我就聽過，傳傳傳傳到今年出來寫”。他認為爆料人要說被性騷擾，只要講感受就好。