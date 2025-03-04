民眾黨澎湖縣黨部遭砸　涉案男子還留言嗆聲

民眾黨澎湖縣黨部4日清晨遭人丟擲石塊砸破大門，玻璃碎裂一地。（中評社） 中評社澎湖3月4日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨澎湖縣黨部今天凌晨遭一名男子丟擲石塊，導致黨部一樓落地窗被砸破，玻璃碎裂一地，修理費用至少新台幣2、3萬元。警方目前已鎖定疑似酒醉的男子涉案，將通知到案說明。民眾黨澎湖縣黨部表示暴力零容忍，將在警方調查告一段落後，對外說明。



澎湖縣警察局馬公分局光明派出所4日凌晨1時43分接獲報案，位於馬公市永安街的民眾黨澎湖縣黨部遭不明人士丟石頭，造成破裂毀損。警方到場時涉案人士已離開，經警方聯繫黨部調閱相關監視畫面後，鎖定一名疑似酒醉的男子涉案，全案將在進一步釐清案情後，依毀損罪嫌移送澎湖地檢署偵辦。



根據監視器畫面，發現該名涉案男子拿起地上的石頭，做出有如丟棒球的動作就往大門玻璃砸，而且不只一次，至少砸了兩次，做案過程約1分多鐘。根據事後現場照片來看，有一面玻璃落地窗遭砸壞，早上黨工也進行清掃後，今天仍正常辦公，不少黨員支持者聞訊後也前往關心。



據瞭解，該名男子先前就曾積極在黨部臉書上留言，行為相當激進，甚至還直接點名其中一名黨部幹部“約你出來輸贏好不好”、“看你民眾黨非常不爽”等話，甚至做案後還留言“剛剛砸了黨部玻璃”，態度十分惡劣。但黨部則否認與此人有過節。



對此，民眾黨馬公市民代表會副主席莊國輝表示，目前以個案來看待此事，這種事情發生，或許有要改進、檢討、反省的地方，但這些都不會是容忍暴力的理由，感謝各界關心，也感謝警方在第一時間就受理案件並展開調查，會在案件告一段落後對外說明。