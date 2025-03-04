趙怡翔：美國貢獻台海安全　經濟利益獲回饋

台積電投資美千億，民進黨台北市議員趙怡翔表示，特朗普眼中台美關係的價值變得更重要。（照片：趙怡翔臉書） 中評社台北3月4日電／台積電宣布將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠與研發中心等設施。對此，民進黨籍台北市議員、前駐美處政治組組長“口譯哥”趙怡翔4日在臉書發文表示，此舉讓特朗普更能看見台灣比其他國家更有決心與能力，落實公平夥伴關係；對特朗普而言，美國貢獻台海安全，現在經濟利益獲得回饋，因此特朗普眼中台美關係的價值，將會變得更重要、更不可被取代。



趙怡翔表示，“台積電果然是‘護國神山’，特朗普總統上任後，最重視的就是各國對美國的投資，帶來產業復興、製造就業機會，特朗普將美國的經濟安全視為國家安全，以經貿互利互惠定調美國與各國的合作關係，這是為何台積電新宣布的投資案如此重要。”



趙怡翔指出，這項投資勢必讓特朗普更加看見，相較其他國家，台灣更有決心與能力貢獻其政治承諾，落實他眼中的“公平”（reciprocal）夥伴關係。這也是特朗普被問到若中國大陸決定孤立或佔領台灣，台積電的投資是否減少對美國晶片產業的衝擊時，會回答“我不能說會減少影響”，因為這將是一場災難（catastrophe）。



趙怡翔指出，特朗普強調“若台灣發生事情，這將會產生很大的衝擊”，這段話再度彰顯這項投資案讓台灣的戰略重要性不減反增。



趙怡翔也說，相信特朗普“總統”及其團隊都清楚，台積電在美國無論投資多少，最終依然仰賴來自台灣的技術、科技與人才，要強化美國的晶片產業，台灣的角色依然不可或缺。



曾在特朗普第一任期派駐美國的趙怡翔也提醒，想看懂特朗普的論述，要同時搭配對他世界觀的基本認識；對特朗普而言，美國長期貢獻台海安全，現在也以經濟利益獲得直接回饋；在特朗普的眼中，台美關係的價值因此變得更加重要，更不可被取代。