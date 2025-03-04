張惇涵證實賴與林岱樺溝通　不會介入個案

張惇涵接受專訪。（《中午來開匯》提供） 中評社台北3月4日電（記者 黃筱筠）日前遭約談疑涉助理費案的民進黨籍“立委”林岱樺出席賴清德舉辦的“烤肉趴”，傳出曾與賴短暫溝通。當天也在場的“總統府”副秘書長張惇涵今天接受專訪表示，“賴清德有表示，沒有證據的事情，就不應該做不必要的說明。”“司法單位有司法單位的獨立性，這不是什麼宮廷劇或懸疑劇，“總統”不可能去介入個案”。



張惇涵今天接受《中午來開匯》節目專訪。提到賴清德日前與民進黨籍“立委”在烤肉趴談到什麼，張惇涵說，他覺得氣氛大致上都還算不錯，賴清德有說目前民進黨整個執政團隊，包括行政部門、“立法院”黨團，面對“國內外”非常多挑戰，不管是美中台新關係，或是“國內”朝野目前狀況，大家要團結。



他表示，賴清德有特別提到，他前些陣子送走了很多民主前輩、老朋友。賴清德用這個故事來勉勵大家，台灣的民主並不是我們這些人多麼了不起，而是很多在社會上默默無聞的人，從基層出生的人，他們一輩子很多的奉獻，才有台灣今天的民主，我們只是在這個台上的人，希望大家能夠惦記的這些無名英雄的付出，繼續鞏固我們的民主。現場的氣氛並沒有很尷尬。



張惇涵說，林岱樺與賴清德並沒有多談什麼，但是賴有說過，其實面對任何的司法案件，不管是藍的、綠的或是民間，“總統府”都不能干預，其實賴很早就表明過，無論哪一個黨派、無論親疏遠近，都應該要面對司法、要尊重司法。他說，賴清德、“總統府”不會介入任何個案，當然也不適合評論任何個案。



張惇涵提到，賴清德有表示，沒有證據的事情，就不應該做不必要的說明。“我們的態度很清楚，‘總統府’不可能介入任何的個案。”

