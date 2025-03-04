花東觀光慘　陳世凱：有復甦跡象不會補助

左起徐佳青、卓榮泰、陳世凱接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月4日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍“立委”林憶君4日為花東觀光請命，她說，花蓮至今觀光人數慘淡，為何今年沒有補助了？“行政院長”卓榮泰回應，去年執行不好的事情，我們今年加碼放寬，“交通部”也有緊急計劃在執行。不過，“交通部長”陳世凱卻說，因為花蓮觀光有復甦跡象，大概不會有補助。這讓林憶君忍不住怨道，到花蓮主要街道看一下吧？多少業者關門了？



陳世凱也補充說，現在香港飛花蓮的班機，一個包機補助新台幣28萬元，這部分有在努力。另外也希望每天都有台北飛花蓮的班機，這也在進行中了。



“行政院長”卓榮泰4日率行政官員赴“立法院”進行施政方針及施政報告並備詢。



林憶君質詢時表示，2024年0403強震、凱米颱風重創花蓮觀光業，旅宿、餐飲已停業上百家，對花蓮民眾來講最重要的是活下去，2024年花蓮遊客是5年來最低，與2023年比是腰斬。去年政府為振興花蓮觀光，提出許多補助政策，包括放寬公務員“國旅卡”補助措施等，但成效應該不佳，因為花蓮店家很無感，街道上的觀光人數依舊非常慘淡。為何今年沒有補助了？



陳世凱解釋道，去年因為地震原因用救急的方案補助，但花蓮觀光在去年11月已漸漸回到2023年的水準，已有復甦的狀況，現在觀光狀況比較穩定，我們大概不會用⋯⋯陳世凱話還沒說完，林憶君打斷說，可是我們還是很慘淡啊，很多店家都關了，到花蓮最主要的街道去看一下吧⋯⋯



卓榮泰趕忙救火說，“僑委會”有相關的鼓勵方式，鼓勵僑胞到花蓮看看美好風光。“僑委會委員長”徐佳青接話說，針對僑胞返台本來有補助3千元，若到花東旅遊，我們補助3600元，多少增加一些誘因，但確實去年因為不斷地震與颱風的因素影響，影響到花東旅遊的人數，今年我們還會繼續增加花東觀光特約商店，及3600元的補助。



另外，卓榮泰因台積電赴美投資1千億美元議題，跟藍委、白委互不相讓互嗆了一早上後，下午也難得為“衛福部次長”林靜儀日前嗆急診醫護“呵呵小腦袋”事件服軟，他說，政府官員務必要謹言慎行，嗆民眾、嗆醫護都不是專業應該有的行為，他鄭重地再向民眾表示歉意，他會多多要求、約束。